Катар претендує на купівлю активів "Роснефти" у Німеччині

Катарський суверенний фонд добробуту залишився останнім претендентом на німецькі активи "Роснефти", які з 2022 року перебувають під зовнішнім управлінням. Про це пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

За даними поінформованих джерел видання, катарська делегація протягом останніх тижнів відвідала Берлін для переговорів про купівлю. Німецький уряд нібито погодився на угоду, хоча у коментарі Bloomberg Міністерство економіки Німеччини заявило, що остаточного рішення ще немає.

Угода може покласти край дворічній боротьбі за німецькі підприємства Роснєфті, які довелося взяти під контроль після того, як напад Росії на Україну спричинив світову енергетичну кризу.

У вересні 2022 року Німеччина взяла під управління Rosneft Deutschland та RN Refining & Marketing GmbH – німецьких "дочок" "Роснефти". Катар уже володіє близько 19% акцій Rosneft Deutschland, якому належить нафтопереробний завод у Шведті, на північний схід від Берліна, поблизу польського кордону.

Зазначається, що серед зацікавлених у покупці сторін була також індійська компанія Reliance Industries, але зараз відмовилась від цієї ідеї.