Катар претендует на покупку активов "Роснефти" в Германии

Катарский суверенный фонд благосостояния остался последним претендентом на немецкие активы Роснефти, с 2022 года находящиеся под внешним управлением. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

По данным информированных источников, катарская делегация в течение последних недель посетила Берлин для переговоров о покупке. Немецкое правительство якобы согласилось на сделку, хотя в комментарии Bloomberg Министерство экономики Германии заявило, что окончательное решение еще не принято.

Соглашение может положить конец двухлетней борьбе за немецкие предприятия Роснефти, которые пришлось взять под контроль после того, как нападение России на Украину повлекло за собой мировой энергетический кризис.

В сентябре 2022 года Германия взяла под управление Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH – немецких "дочек" Роснефти. Катар уже владеет около 19% акций Rosneft Deutschland, которому принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Шведте, к северо-востоку от Берлина, вблизи польской границы.

Среди заинтересованных в покупке сторон была также индийская компания Reliance Industries, но сейчас отказалась от этой идеи.