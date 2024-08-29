Очільник "Нафтогазу" обговорив з прем'єром Словаччини енергетичні питання

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Вони обговорили енергетичну безпеку, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Голова "Нафтогазу" наголосив, що головна тема переговорів України та Словаччини була співпраця для зміцнення спільної енергетичної безпеки Східної Європи.

За словами Чернишова, для Словаччини це про стабільне постачання енергоресурсів для населення, а для України - про посилення національної безпеки через сприяння диверсифікації Європою джерел постачання енергії.

"Подякував очільнику словацького уряду за конструктивну позицію та відкритість до діалогу. Домовилися працювати разом над забезпеченням енергетичної стійкості регіону" , - зазначив Чернишов.

Нагадаємо, раніше Україна припинила транзит російської нафти "Лукойл" трубопроводом "Дружба". Це вплинуло на постачання до Словаччини та Угорщини. Обидві країни погрожували Україні судом та намагалися організувати консультації на рівні ЄС.