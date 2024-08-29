Глава "Нафтогаза" обсудил с премьером Словакии энергетические вопросы

Глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Они обсудили энергетическую безопасность, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что главной темой переговоров Украины и Словакии было сотрудничество для укрепления общей энергетической безопасности Восточной Европы.

По словам Чернышова, для Словакии это о стабильных поставках энергоресурсов для населения, а для Украины - об усилении национальной безопасности из-за содействия диверсификации Европой источников поставок энергии.

"Поблагодарил главу словацкого правительства за конструктивную позицию и открытость к диалогу. Договорились работать вместе над обеспечением энергетической устойчивости региона" , - отметил Чернышев. ﻿

Напомним, ранее Украина прекратила транзит российской нефти "Лукойл" по трубопроводу "Дружба". Это повлияло на поставки в Словакию и Венгрию. Обе страны угрожали Украине судом и пытались организовать консультации на уровне ЕС.