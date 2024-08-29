У міністерстві прокоментували ситуацію з якістю води у річках Сейм та Десна

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України запевняють, що ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький у ефірі телеканалу ТРК "Київ", цитує пресслужба міністерства.

"Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами".

Краснолуцький запевнив, що всі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, було відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії.

За його словами, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях проведено 7 засідань комісій районних та обласних ТЕБ та НС. Мешканцям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися.

Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування 29 серпня відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть надані розпорядження як діяти кожному органу виконавчого влади та місцевого самоврядування.

"Ми сподіваємось, що ситуація із якість води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів" , – додав Краснолуцький.

Що передувало: 28 серпня в ефірі національного марафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що загрози питному водопостачанню населення немає, оскільки питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

Передісторія: