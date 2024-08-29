В министерстве прокомментировали ситуацию с качеством воды в реках Сейм и Десна

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уверяют, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна контролируемая, угрозы питьевому водоснабжению нет, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в эфире телеканала ТРК "Киев", цитирует пресс-служба министерства.

"Предварительная оценка качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Это загрязнение органическими веществами".

Краснолуцкий заверил, что все службы Минприроды проводят постоянный мониторинг качества воды, было отобрано более 50 проб и направлено для анализа в лабораторию.

По его словам, по инициативе Госэкоинспекции в Киевской, Сумской и Черниговской областях проведено 7 заседаний комиссий районных и областных ТЭБ и ЧС. Жителям запрещено брать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться.

Заместитель министра также сообщил, что для определения дальнейших шагов реагирования 29 августа состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будут даны распоряжения как действовать каждому органу исполнительной власти и местного самоуправления.

"Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться за несколько дней" , - добавил Краснолуцкий.

Что предшествовало: 28 августа в эфире национального марафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что угрозы питьевому водоснабжению населения нет, поскольку питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не осуществляются.

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