У РФ затримали ще одного колишнього заступника Шойгу

У Росії затримали ексзаступника міністра оборони Павла Попова у справі про шахрайство. Про це заявили у Слідчому комітеті РФ, повідомляє Лівий берег.

Слідство вважає, що Попов, який відповідав за розвиток парку Міноборони “Патріот” у 2021-2024 роках, "збагачувався" за рахунок парку разом з його директором В'ячеславом Ахмедовим та заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ Володимиром Шестеровим.

Попов за рахунок парку "Патріот" будував собі будинок у Підмосков'ї, примушуючи до робіт підрядників та не оплачуючи ці роботи.

Зазначимо, самого міністра оборони Сергія Шойгу Путін звільнив 12 травня цього року. У червні Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони: Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову та Павла Попова.

Крім того, з Міністерства оборони було звільнено радника ексміністра оборони Сергія Шойгу Андрія Ільницького, який був відомий як ідеолог "ментальної війни".

У квітні заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова було заарештовано за звинуваченням в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Слідство стверджує, що Іванов вступив у злочинну змову з третіми особами для отримання хабаря під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб Міноборони.