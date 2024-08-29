В РФ задержан еще один бывший заместитель Шойга

В России задержан экс-заместитель министра обороны Павл Попов по делу о мошенничестве. Об этом заявили в Следственном комитете РФ, сообщает Левый берег.

Следствие считает, что Попов, отвечавший за развитие парка Минобороны "Патриот" в 2021-2024 годах, "обогащался" за счет парка вместе с его директором Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.

Попов за счет парка "Патриот" строил себе дом в Подмосковье, принуждая к работам подрядчиков и не оплачивая эти работы.

Отметим, самого министра обороны Сергея Шойгу Путин уволил 12 мая этого года. В июне Путин уволил четырех заместителей министра обороны: Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.

Кроме того, из Министерства обороны был уволен советник эксминистра обороны Сергей Шойгу Андрей Ильницкий, который был известен как идеолог "ментальной войны".

В апреле заместитель министра обороны России Тимур Иванов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие утверждает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки во время проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.