Боррель запропонував ЄС запровадити санкції проти двох ізраїльських міністрів – ЗМІ

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонував 27 країнам-членам ЄС запровадити санкції проти членів ізраїльського уряду. Про це стало відомо агентству dpa, повідомляє Європейська правда.

Запропоновані санкції стосуються міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича та міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, розповіли посадовці.

І Смотрич, і Бен-Гвір нещодавно викликали обурення антипалестинськими заявами.

Зокрема, Бен-Гвір закликав припинити постачання допомоги в сектор Гази, щоб чинити тиск на палестинську угруповання ХАМАС.

Смотрич зробив схожу заяву, запропонувавши можливу блокаду допомоги доти, доки не будуть звільнені всі ізраїльські заручники, утримувані ХАМАС.

За даними Ізраїлю, ХАМАС досі утримує 107 заручників у Газі. Вважається, що щонайменше третини з них вже немає в живих.

Нагадаємо, під час візиту до Ізраїлю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв "проміжну пропозицію" США, спрямовану на зменшення розбіжностей з угрупованням ХАМАС.

Наразі переговори щодо перемир'я в Газі зайшли у глухий кут через позицію ХАМАС.