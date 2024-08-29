Боррель предложил ЕС ввести санкции против двух израильских министров – СМИ

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предложил 27 странам-членам ЕС ввести санкции против членов израильского правительства. Об этом стало известно агентству dpa, сообщает Европейская правда.

Предложенные санкции касаются министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, рассказали чиновники.

И Смотрич, и Бен-Гвир недавно вызвали возмущение антипалестинскими заявлениями.

В частности, Бен-Гвир призвал прекратить поставки помощи в сектор Газы, чтобы оказать давление на палестинскую группировку ХАМАС.

Смотрич сделал похожее заявление, предложив возможную блокаду помощи до тех пор, пока не будут освобождены все израильские заложники, удерживаемые ХАМАС.

По данным Израиля, ХАМАС до сих пор удерживает 107 заложников в Газе. Считается, что по меньшей мере трети из них уже нет в живых.

Напомним, во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий с группировкой ХАМАС.

Сейчас переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик из-за позиции ХАМАС.