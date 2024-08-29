У Мінекономіки відповіли, коли може запрацювати економічне бронювання

Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання, а запрацювати воно має у жовтні-листопаді, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив представник Мінекономіки на засіданні Комітету з фінансової політики.

Так, економічне бронювання може запрацювати вже в жовтні або листопаді, але для цього потрібен певний перехідний період.

За його словами, по самій консервативній методології економічне бронювання може принести до бюджету близько 40 мільярдів гривень на рік.

Водночас він нагадав, що наразі розглядається кілька моделей економічного бронювання.

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