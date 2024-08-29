Кулеба: Операція на Курщині продемонструвала, що "червоні лінії" РФ є порожніми

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що операція Сил оборони в Курській області Росії вкотре продемонструвала, що так звані російські "червоні лінії" є порожніми. Про це він розповів перед початком засідання глав МЗС країн Європейського Союзу у Брюсселі, повідомляє Ліга.net.

"Ми вкотре продемонстрували, що ті, хто говорить про страх ескалації, здебільшого використовують цей аргумент лише для того, щоб не ухвалювати рішень, які потрібні Україні" , – сказав Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що цими діями Україна вкотре довела свою здатність перемагати.

"Україна досягла цих результатів всупереч усім і всьому: усім, хто стверджував, що ситуація безнадійна, що перемога неможлива, що Росія зрештою здобуде успіх і що стратегію слід переглянути. Всі ці аргументи були розбиті так само блискавично, як російські війська в Курській області" , – сказав він.

Міністр зазначив, що голоси скептиків наразі притихли, а союзникам необхідно діяти ефективно і втілювати в життя сміливі рішення.