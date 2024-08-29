Комітет Ради підтримав законопроект про кешбек за купівлю українських товарів

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради підтримав законопроект про кешбек за купівлю українських товарів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Парламентський комітет рекомендував Раді прийняти за основу урядовий законопроект "Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні"".

Законопроектом пропонується встановити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проекту. Він передбачає надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках платформи "Зроблено в Україні".

Що цьому передувало

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив про започаткування програми "Купуй українське". Передбачається, що громадяни зможуть отримати повернення частини коштів (кешбек) на спеціальну картку за купівлю товарів українського виробництва.

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначала, що програма може запрацювати вже з вересня. Спочатку вона включатиме продовольчі і непродовольчі товари, вироблені в Україні.