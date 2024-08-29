Комитет Рады поддержал законопроект о кэшбеке за покупку украинских товаров

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады поддержал законопроект о кэшбеке за покупку украинских товаров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Парламентский комитет рекомендовал Раде принять за основу правительственный законопроект "О внесении изменений в подраздел 1 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины по налогообложению государственной денежной помощи (кэшбэк) в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине"".

Законопроектом предлагается установить, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта. Он предусматривает предоставление государственной денежной помощи (кэшбэк) покупателям товаров украинского производства в рамках платформы "Сделано в Украине".

Что этому предшествовало

Напомним, в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале программы "Купи украинское". Предполагается, что граждане смогут получить возврат части средств (кэшбек) на специальную карту за покупку товаров украинского производства.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отмечала, что программа может заработать с сентября. Сначала она будет включать в себя продовольственные и непродовольственные товары, произведенные в Украине.