Радник Байдена зустрівся з Сі Цзіньпіном: обговорили війну в Україні

Сьогодні, 29 серпня, відбулась зустріч радника президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань національної безпеки Джейка Саллівана та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Серед обговорених питань була повномасштабна війна на території України. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пояснили у Білому досі, зустріч була частиною зусиль, що спрямовані на підтримку каналів комунікацій й відповідальне управління відносинами між США і Китайською Народною Республікою (КНР).

Серед обговорених питань:

подальше виконання зобов'язань, взятих головою Білого дому Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року. Мова йде про боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими, а також штучний інтелект;

повномасштабна війна між Російською Федерацією (РФ) та Україною;

Південно-Китайського моря.

Зокрема сторони обговорили планування телефонної розмови між президентом Байденом і президентом Сі найближчими тижнями.

Що кажуть у Китаї

Зустріч між Салліваном та Сі Цзіньпіном відбулась у Пекіні. Останній заявив, що перед обличчям мінливої міжнародної ситуації країнам необхідно об'єднуватись та співпрацювати.

"Сі підкреслив, що, маючи справу з двома великими державами, перш за все, необхідно встановити правильне стратегічне пізнання, і, перш за все, відповісти на загальне питання, чи є Китай і США суперниками або партнерами", - пише Міністерство закордонних справ Китаю.

Голова КНР додав, що політика Китаю щодо США залишається послідовною, втім, Пекін зберігає прихильність до здорового розвитку відносин й взаємної поваги, щоб продовжувати "традиційну дружбу між народами".