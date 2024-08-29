Советник Байдена встретился с Си Цзиньпином: обсудили войну в Украине

Сегодня, 29 августа, состоялась встреча советника президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и лидера Китая Си Цзиньпина. Среди обсуждаемых вопросов была полномасштабная война на территории Украины. Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пояснили в Белом до сих пор, встреча была частью усилий, направленных на поддержку каналов коммуникаций и ответственное управление отношениями между США и Китайской Народной Республикой (КНР).

Среди обсуждаемых вопросов:

дальнейшее выполнение обязательств, взятых главой Белого дома Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита в Вудсайде в ноябре 2023 года. Речь идет о борьбе с наркотиками, коммуникации между военными, а также искусственный интеллект;

полномасштабная война между Российской Федерацией (РФ) и Украиной;

Южно-Китайского моря.

В частности стороны обсудили планирование телефонного разговора между президентом Байденом и президентом Си в ближайшие недели.

Что говорят в Китае

Встреча между Салливаном и Си Цзиньпином состоялась в Пекине. Последний заявил, что перед лицом меняющейся международной ситуации странам необходимо объединяться и сотрудничать.

"Си подчеркнул, что, имея дело с двумя великими державами, прежде всего, необходимо установить правильное стратегическое познание, и, прежде всего, ответить на общий вопрос, являются ли Китай и США соперниками или партнерами" , - пишет Министерство иностранных дел Китая.

Председатель КНР добавил, что политика Китая в отношении США остается последовательной, впрочем, Пекин сохраняет приверженность здоровому развитию отношений и взаимному уважению, чтобы продолжать "традиционную дружбу между народами".