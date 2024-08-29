ЄС просуватиме виділення Україні допомоги з прибутків від активів РФ незалежно від США – Боррель

Європейський Союз наполягатиме на виконанні зобов'язань щодо забезпечення допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів незалежно від питань, порушених США. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну незалежно від рішень у Вашингтоні. Україні необхідно підвищити свій оборонний потенціал, і це потрібно їй зараз" , - заявив Боррель журналістам у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, коли його запитали про позицію США.

Угода "Великої сімки" про використання доходів від заморожених активів зіткнулася із затримками, оскільки Вашингтон шукає надійніших гарантій того, що ЄС зможе продовжувати санкції, попри протидію Угорщини.

США хочуть переконатися, що план, спрямований на отримання Києвом кредитів на суму 50 млрд доларів, буде реалізований, перш ніж його схвалить Конгрес.

План G7, ухвалений на саміті у червні, передбачав надходження коштів до кінця року. Міністрам ЄС у Брюсселі буде представлено два варіанти заморожування активів Кремля на тривалий період у спробі заспокоїти США, повідомляло агентство Bloomberg.