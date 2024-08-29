ЕС будет продвигать выделение Украине помощи из доходов от активов РФ независимо от США – Боррель

Европейский Союз будет настаивать на выполнении обязательств по обеспечению помощи Украине за счет замороженных российских активов независимо от вопросов, поднятых США. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, независимо от решений в Вашингтоне. Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал, и это нужно ей сейчас" , - заявил Боррель журналистам в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС, когда его спросили о позиции США.

Соглашение "Большой семерки" об использовании доходов от замороженных активов столкнулось с задержками, поскольку Вашингтон ищет более надежных гарантий того, что ЕС сможет продолжать санкции, несмотря на противодействие Венгрии.

США хотят убедиться, что план, направленный на получение Киевом кредитов на сумму 50 млрд в долларов, будет реализован, прежде чем он будет одобрен Конгрессом.

План G7, принятый на саммите в июне, предусматривал поступление средств к концу года. Министрам ЕС в Брюсселе будет представлено два варианта заморозки активов Кремля на длительный период в попытке успокоить США, сообщало ране агентство Bloomberg.