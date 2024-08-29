Військова плитоноска – ефективний захист для солдата

Одним з елементів особистого захисту є плитоноска, за допомогою якої можна встановити бронепластини у відповідні місця і тим самим убезпечити себе від куль та уламків. Основний акцент захисту робиться на грудну клітку та спину. Система кріплення досить вдала, тому воїн не буде відчувати дискомфорт чи проблеми із механізмами.

Тактичну плитоноску носять не лише солдати, а й поліцейські, охоронці, журналісти та волонтери, а також ті, хто змушений захищатися у різних умовах та ситуаціях. Перш ніж купити плитоноску, потрібно вивчити багато моментів, адже є різні розміри, способи кріплення і навіть кольори. Цей елемент екіпірування відрізняється тим, що це лише чохол для захисних плит, тобто це лише аксесуар, а не самостійний елемент захисту.

Особливості плитоносок

З безліччю варіантів плитоносок можна ознайомитися на сайті Balistyka.ua. Пропозиції сформовані від різних виробників, але основні характеристики можна позначити так:

тканина Cordura 1000 як основа пошиття має високу зносостійкість та міцність, стійка до розриву та пошкоджень;

знімні петлі з часом можна зняти та почистити, або за необхідності замінити;

система швидкого скидання виключає проблеми при знятті плитоноски, навіть якщо одягнені рукавички;

липучки на спині допомагають швидко адаптуватися до розмірів плити, при цьому саму плитоноску можна регулювати за розмірами;

між плитою та тілом підставлена ​​сітка, щоб відводити зайву вологу;

шви посилені, а з'єднання прошиті армованою міцною ниткою.

Практично на всіх плитоносках передбачена система Molle, за допомогою якої можна додатково кріпити підсумки.

Кольори плитоносок

Для зручності вибору є велика кількість відтінків та кольорів, що дозволить зробити вибір на користь конкретних умов використання:

піксель (оптимальне рішення для міських умов та відкритих полів);

мультикам (застосовується для природного середовища, включаючи ліси та інші зелені зони);

койот (комбінуються відтінки пісочного та коричневого кольору, відмінне рішення для пустелі та піщаного рельєфу);

олива (відмінне приховування серед густої рослинності);

чорний (специфічний камуфляж для поліцейських, охоронців чи волонтерів та журналістів).

Не зайвим буде мати кілька плитоносок із різними відтінками.

Як вибирати плитоноску?

Необхідно оцінити щільність та якість тканини, стійкість на розрив, перевірити наявність водовідштовхувальної тканини, а також оцінити зручність фурнітури. Бажано, щоб була можливість комбінувати плитоноску з іншими типами захисту.