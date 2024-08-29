Военная плитоноска – эффективная защита для солдата
Одним из элементов личной защиты является плитоноска, с помощью которой можно установить бронепластины в подходящие места и тем самым обезопасить себя от пуль и обломков. Основной упор защиты делается на грудную клетку и спину. Система крепления достаточно удачна, поэтому воин не будет испытывать дискомфорт или проблемы с механизмами.
Тактическую плитоноску носят не только солдаты, но и полицейские, охранники, журналисты и волонтеры, а также те, кто вынужден защищаться в разных условиях и ситуациях. Прежде чем купить плитоноску, нужно изучить много моментов, ведь есть разные размеры, способы крепления и даже цвета. Этот элемент экипировки отличается тем, что это только чехол для защитных плит, то есть это только аксессуар, а не самостоятельный элемент защиты.
Особенности плитоносок
Со множеством вариантов плитоносок можно ознакомиться на сайте Balistyka.ua. Предложения сформированы от разных производителей, но основные характеристики можно обозначить следующим образом:
- ткань Cordura 1000 как основа пошива обладает высокой износостойкостью и прочностью, устойчива к разрыву и повреждениям;
- съемные петли со временем можно снять и почистить или при необходимости заменить;
- система быстрого сброса исключает проблемы при снятии плитоноски, даже если одеты перчатки;
- липучки на спине помогают быстро адаптироваться к размерам плиты, при этом саму плитоноску можно регулировать по размерам;
- между плитой и телом подставлена сетка, чтобы отводить лишнюю влагу;
- швы усилены, а соединение прошит армированной прочной нитью.
Практически на всех плитоносках предусмотрена система Molle, с помощью которой можно дополнительно укреплять итоги.
Цвета плитоносок
Для удобства выбора есть множество оттенков и цветов, что позволит сделать выбор в пользу конкретных условий использования:
- пиксель (оптимальное решение для городских условий и открытых полей);
- мультикам (применяется для природной среды, включая леса и другие зеленые зоны);
- койот (комбинируются оттенки песочного и коричневого цвета, отличное решение для пустыни и песчаного рельефа);
- оливковый (отличное сокрытие среди густой растительности);
- черный (специфический камуфляж для полицейских, телохранителей или волонтеров и журналистов).
Не лишним будет иметь несколько плитоносок с разными оттенками..
Как выбрать плитоноску?
Необходимо оценить плотность и качество ткани, устойчивость к разрыву, проверить наличие водоотталкивающей ткани, а также оценить удобство фурнитуры. Желательно, чтобы была возможность комбинировать плитоноску с другими типами защиты.