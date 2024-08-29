Военная плитоноска – эффективная защита для солдата

Одним из элементов личной защиты является плитоноска, с помощью которой можно установить бронепластины в подходящие места и тем самым обезопасить себя от пуль и обломков. Основной упор защиты делается на грудную клетку и спину. Система крепления достаточно удачна, поэтому воин не будет испытывать дискомфорт или проблемы с механизмами.

Тактическую плитоноску носят не только солдаты, но и полицейские, охранники, журналисты и волонтеры, а также те, кто вынужден защищаться в разных условиях и ситуациях. Прежде чем купить плитоноску, нужно изучить много моментов, ведь есть разные размеры, способы крепления и даже цвета. Этот элемент экипировки отличается тем, что это только чехол для защитных плит, то есть это только аксессуар, а не самостоятельный элемент защиты.

Особенности плитоносок

Со множеством вариантов плитоносок можно ознакомиться на сайте Balistyka.ua. Предложения сформированы от разных производителей, но основные характеристики можно обозначить следующим образом:

ткань Cordura 1000 как основа пошива обладает высокой износостойкостью и прочностью, устойчива к разрыву и повреждениям;

съемные петли со временем можно снять и почистить или при необходимости заменить;

система быстрого сброса исключает проблемы при снятии плитоноски, даже если одеты перчатки;

липучки на спине помогают быстро адаптироваться к размерам плиты, при этом саму плитоноску можно регулировать по размерам;

между плитой и телом подставлена ​​сетка, чтобы отводить лишнюю влагу;

швы усилены, а соединение прошит армированной прочной нитью.

Практически на всех плитоносках предусмотрена система Molle, с помощью которой можно дополнительно укреплять итоги.

Цвета плитоносок

Для удобства выбора есть множество оттенков и цветов, что позволит сделать выбор в пользу конкретных условий использования:

пиксель (оптимальное решение для городских условий и открытых полей);

мультикам (применяется для природной среды, включая леса и другие зеленые зоны);

койот (комбинируются оттенки песочного и коричневого цвета, отличное решение для пустыни и песчаного рельефа);

оливковый (отличное сокрытие среди густой растительности);

черный (специфический камуфляж для полицейских, телохранителей или волонтеров и журналистов).

Не лишним будет иметь несколько плитоносок с разными оттенками..

Как выбрать плитоноску?

Необходимо оценить плотность и качество ткани, устойчивость к разрыву, проверить наличие водоотталкивающей ткани, а также оценить удобство фурнитуры. Желательно, чтобы была возможность комбинировать плитоноску с другими типами защиты.