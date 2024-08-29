Росіяни застосовують тактику "випаленої землі" на Лиманському напрямку – Нацгвардія

Війська РФ регулярно застосовують вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" для ударів по позиціях українських підрозділів на Лиманському напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж" Національної гвардії України Дмитро Кожубенко, повідомляє Армія Інформ.

"Противник нещадно спалює всі наші позиції вогнеметними системами "Сонцепьок". Це потужна і страшна зброя, тому що один залп спалює дуже велику площу, що надалі унеможливлює тримати там оборону. Противник дотримується тактики випаленої землі" , — сказав Дмитро Кожубенко.

Водночас він додав, що незрозуміло, на що розраховують окупанти, адже навіть у разі захоплення потім цих територій, вони вже самі не зможуть там оборонятися.

Кожубенко зазначив, що штурмові дії ворога на цьому напрямку відбуваються майже щодня. Це можуть бути штурми групами 2-4 людини, і сьогодні противник використав техніку, чого вже давно не робив.