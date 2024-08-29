Россияне применяют тактику "выжженной земли" на Лиманском направлении - Нацгвардия

Войска РФ регулярно применяют огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" для ударов по позициям украинских подразделений на Лиманском направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко, сообщает Армия Информ.

"Противник беспощадно сжигает все наши позиции огнеметными системами "Солнцепек". Это мощное и страшное оружие, потому что один залп сжигает очень большую площадь, что в дальнейшем делает невозможным держать там оборону. Противник придерживается тактики выжженной земли" , — сказал Дмитрий Кожубенко.

В то же время он добавил, что непонятно, на что рассчитывают оккупанты, ведь даже в случае захвата потом этих территорий они уже сами не смогут там обороняться.

Кожубенко отметил, что штурмовые действия врага на этом направлении происходят почти каждый день. Это могут быть штурмы группами 2-4 человека и сегодня противник использовал технику, чего уже давно не делал.