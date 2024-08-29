В "Укренерго" спрогнозували ситуацію з енергетикою на зиму

"Укренерго" вважає песимістичним сценарій можливої катастрофи, пов'язаної з відсутністю електроенергії взимку, але легкою зима не буде﻿. Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький в інтерв'ю BBC, записане до масованої атаки РФ 26 серпня, повідомляє Ділова столиця.

"У нас величезний досвід, його немає ні в кого більше. Тому катастрофи, я впевнений, ми не допустимо. Ми набагато краще готові до зими 2024-2025 років з точки зору транспортної мережі "Укренерго", ніж у 2022-2023 роках" , — сказав він.

Водночас Кудрицький додав, що зима не мине без складнощів.

"Можуть бути складнощі. Про це треба теж чесно говорити. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде" , — заявив він.

Також, голова "Укренерго" зазначив, що всі 9 ГВт, які були втрачені від ракетних атак РФ, повністю відновити до зими неможливо.