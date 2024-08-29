В "Укрэнерго" спрогнозировали ситуацию с энергетикой на грядущую зиму
"Укрэнерго" считает пессимистичным сценарий возможной катастрофы, связанной с отсутствием электроэнергии зимой, но легкой зима не будет. Об этом заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий в интервью BBC, записанное до массированной атаки РФ 26 августа, сообщает Деловая столица.
"У нас огромный опыт, его нет ни у кого больше. Поэтому катастрофы, я уверен, мы не допустим. Мы гораздо лучше готовы к зиме 2024-2025 годов с точки зрения транспортной сети "Укрэнерго", чем в 2022-2023 годах", — сказал он.
В то же время Кудрицкий добавил, что зима не пройдет без сложностей.
"Могут быть сложности. Об этом надо тоже честно говорить. Легкой прогулки следующей зимой точно не будет", — заявил он.
Также, глава "Укрэнерго" отметил, что все 9 ГВт, которые были потеряны от ракетных атак РФ, восстановить полностью до зимы невозможно.
"То есть мы будем все равно оперировать определенным сниженным объемом генерации, по сравнению с ситуацией, например, февраля 2024 года", — добавил глава энергокомпании.