Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну, щоб провести переговори та оцінити розвиток подій на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє Українська правда.

Це буде п'ятий візит Гроссі на ЗАЕС після того, як 1 вересня 2022 року, він встановив постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС для моніторингу.

Організація вважає, що ядерна безпека на ЗАЕС залишається нестабільною.

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, чує вибухи та інші ознаки військової діяльності, іноді поблизу самої станції.

"МАГАТЕ діє швидко і рішуче, коли і де б не виникали загрози ядерній та фізичній ядерній безпеці. Наша проактивна присутність має першорядне значення для стабілізації ситуації.