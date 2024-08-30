Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит Украину, чтобы провести переговоры и оценить развитие событий на Запорожской атомной электростанции, сообщает Украинская правда.

Это будет пятый визит Гросси на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года, он установил постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС для мониторинга.

Организация считает, что ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной.

Команда МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, слышит взрывы и другие признаки военной деятельности, иногда вблизи самой станции.

"МАГАТЭ действует быстро и решительно, когда и где бы ни возникали угрозы ядерной и физической ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие имеет первостепенное значение для стабилизации ситуации.