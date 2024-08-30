З окупованих територій вдалося повернути ще 14 дітей – Лубінець

На підконтрольну територію України вдалось повернути 14 дітей з тимчасово окупованих території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"В Україну вдалося повернути декілька родин із тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вони здолали чимало труднощів, щоб опинитися на підконтрольній Україні території.

Під час спілкування люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без "російського" паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги – спалювали, цінне майно – вилучали. "Нова" влада не обмежувала себе ні в чому".

За інформацією Лубінця, одна з родин декілька разів намагалась виїхати з тимчасово окупованої території самотужки. Проте її без пояснень та з погрозами повертали назад. Інша родина була вимушена переховувалася від окупантів через свою проукраїнську позицію.