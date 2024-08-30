С оккупированных территорий удалось вернуть еще 14 детей – Лубинец

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть 14 детей с временно оккупированных территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"В Украину удалось вернуть несколько семей с временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Они преодолели немало трудностей, чтобы оказаться на подконтрольной Украине территории.

Во время общения люди рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без "российского" паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишения родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных домов. Найденные украинские книги - сжигали, ценное имущество - изымали. "Новая" власть не ограничивала себя ни в чем".

По информации Лубинца, одна из семей несколько раз пыталась выехать с временно оккупированной территории самостоятельно. Однако ее без объяснений и с угрозами возвращали обратно. Другая семья была вынуждена скрывалась от оккупантов из-за своей проукраинской позиции.