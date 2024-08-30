Росіяни завдали авіаудару по Сумах: виникла пожежа та задимлення у місті

Місто Суми цієї ночі, 30 серпня, зазнало авіаудару з боку російських окупантів. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа і фіксується задимлення повітря, також є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) та начальник Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексій Дрозденко.

"Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа" , - передали в ОВА.

Також в адміністрації зазначили, що внаслідок цього спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

"Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки" , - йдеться в заяві ОВА.

Дрозденко уточнив, що просять не відкривати вікна через можливе задимлення мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака.

В ОВА також поінформували, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. А над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби, й дані щодо наслідків наразі уточнюються.

Як розповів керівник МВА, російський авіаудар прийшовся по північній частині міста Суми.

Обстріли Сум та області

Зазначимо, що Сумська область щоденно зазнає ударів з боку ворожої, й обстріли тривають від початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Найбільше від атак страждають прикордонні райони області, але й місто Суми також піддається ударам, зокрема із застосуванням дронів, ракет та авіації противника.

Так, наприклад, 24 серпня окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Через атаку загарбників була жертва та семеро людей отримали поранення.

Днями в СБУ розповіли, що два російські генерали отримали підозру за обстріли аміакопроводу у Сумах ще у березні 2022 року. Також підозру отримали і три полковники РФ.