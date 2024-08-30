Россияне нанесли авиаудар по Сумам: возник пожар и задымление в городе

Город Сумы этой ночью, 30 августа, подвергся авиаудару со стороны российских оккупантов. В результате вражеской атаки произошел пожар и фиксируется задымление воздуха, также есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА) и начальник Сумской городской военной администрации (ГВА) Алексей Дрозденко.

"Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего поднялся пожар" , - передали в ОВА.

Также в администрации отметили, что в результате наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города.

"Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий атаки противника" , - говорится в заявлении ОВА.

Дрозденко уточнил, что просят не открывать окна из-за возможного задымления жителей районов Веретеновки, Анновки и Ковпака.

В ОВА также проинформировали, что предварительно в результате вражеского удара пострадавшие. А над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы, и данные о последствиях уточняются.

Как рассказал руководитель ГВА, российский авиаудар пришелся по северной части города Сумы.

Обстрелы Сум и области

Отметим, что Сумская область ежедневно подвергается ударам со стороны вражеской, и обстрелы продолжаются с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Больше всего атак страдают приграничные районы области, но и город Сумы также подвергается ударам, в частности с применением дронов, ракет и авиации противника.

Так, например, 24 августа оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Из-за атаки захватчиков была жертва, и семь человек получили ранения.

На днях в СБУ рассказали, что два российских генерала получили подозрение за обстрелы аммиакопровода в Сумах еще в марте 2022 года. Также подозрение получили и три полковника РФ.