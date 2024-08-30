Акцизи на пальне, виплати ВПО, нові правила у школах: що зміниться з 1 вересня

У вересні 2024 в Україні планується підвищення акцизів на пальне. Зі стартом навчального року на школярів чекають нововведення. Для переселенців спливає термін надання грошової допомоги, але низці категорій виплати мають продовжити, повідомляє РБК-Україна.

Докладніше про важливі зміни вересня – в матеріалі.

Підвищення акцизів на пальне

Нещодавно ухвалені зміни до Податкового кодексу передбачають зростання ставок акцизу на пальне в Україні для наближення їх до європейського рівня.

Підвищення буде поетапним впродовж 4-х років: має початися 1 вересня 2024 та триватиме до 1 січня 2028.

Відтак із наступного місяця:

ставки акцизу на бензин зростуть з 213,5 євро до 242,6 євро;

ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро;

ставки на автогаз зростуть з 52 до 148 євро.

За оцінкою Нацбанку України, підвищення акцизних ставок спричинить зростання цін на пальне до кінця 2024 року більш ніж на 9%.

При цьому з 1 вересня експерти не очікують суттєвих змін вартості бензину та дизеля.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн пояснив, що останнім часом закупівельні ціни у світі впали, тому є можливості компенсувати у вартості зростання податку. Водночас він припустив, що вартість автогазу дещо зросте, адже рівень підняття акцизу на нього буде вищий.

Варто зазначити, що ухвалений законопроєкт щодо акцизного податку наразі очікує підписання президентом України.

Грошова допомога ВПО: кому продовжать

Наступного місяця добігає кінця період виплат грошової компенсації на проживання внутрішньо переміщеним особам в Україні. Нагадаємо, в березні уряд встановив термін отримання допомоги ВПО на пів року (до 1 вересня 2024) та запровадив нові правила призначення виплат.

Як заявила міністр з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, ВПО продовжать отримувати допомогу й надалі після 1 вересня.

Йдеться про такі категорії переселенців:

яким автоматично продовжили виплати у лютому-березні 2024 (пенсіонери з пенсією до 9444 грн, особи з інвалідністю 1 та 2 групи, діти-сироти);

які подавали заяву на продовження чи призначення допомоги (ВПО, які доглядають дітей, важко хворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів та зареєстровані в центрі зайнятості або мають низькі доходи).

Зазначимо, переселенці в Україні отримують щомісячні виплати від держави у розмірі 3 тис. грн – на неповнолітніх чи осіб з інвалідністю, 2 тис. грн – на дорослих. Уряд уже кілька разів змінював правила отримання допомоги та умови її скасування.

Призупинення виплат за програмою "Прихисток"

Від початку повномасштабної війни власники домогосподарств, які тимчасово прихистили внутрішньо переміщених осіб у власних будинках, отримували щомісячну грошову компенсацію у розмірі 450 грн за особу (900 грн взимку) за програмою "Прихисток".

Як повідомили у Донецькій обласній держадміністрації, з 1 вересня 2024 виплати за цією програмою буде призупинено у зв’язку з закінченням дії договорів Мінреінтеграції з міжнародними партнерами та вичерпанням коштів донорів проєкту "Прихисток".

Проте влада продовжить перемовини з міжнародними партнерами щодо надання таких виплат у майбутньому. Наразі в держбюджеті кошти для програми "Прихисток" для приватних домогосподарств не передбачені, але розглядається можливість продовження проєкту у 2025 році.

Навчальний рік за новими правилами

Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня та триватиме до 30 червня 2025. Такий графік рекомендувало Міністерство освіти та науки разом із кількома важливим нововведеннями:

кількість учнів у початкових класах не має перевищувати 24 осіб, у решті класів – 30 осіб;

запроваджується поділ класів на групи для вивчення окремих предметів, якщо у класі понад 27 учнів;

нові освітні програми для 5-9 класів зі створенням резерву годин для вивчення предметів, які можна перерозподілити між різними дисциплінами;

оновлення системи оцінювання знань із запровадженням "Свідоцтва досягнень" учня;

оновлення предмета "Захист України", який включатиме вивчення сучасних військових технологій та практичні заняття зі стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості, тактичної медицини.

Крім того, з вересня в українських школах розпочнуть роботу офіцери служби освітньої безпеки.

Вони забезпечуватимуть правопорядок у школах, будуть патрулювати територію, запобігати правопорушенням, а також контролювати пропускний режим, щоб запобігти доступу сторонніх осіб або підозрілих предметів, які можуть загрожувати безпеці дітей.

Більше про головні новації в освітньому процесі можна прочитати в окремому матеріалі.

Обмеження продажу товарів із нікотином

Черговий етап обмежень на продаж нікотиновмісних виробів в Україні починається з 1 вересня 2024.

Товари з нікотином для орального застосування буде заборонено ввозити, транспортувати, зберігати та реалізовувати на території України без наявності акцизної марки.

Йдеться про продукцію з класифікатором УКТ ЗЕД 2404 91 90 00 (продукти для орального застосування, що містять тютюн, відновлений тютюн, нікотин, замінники тютюну або нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини). До прикладу, снюси.

Залишки нікотиновмісних виробів, що були вироблені або ввезені в Україну до 1 вересня 2024 та не мають акцизних марок, дозволяється продавати, транспортувати та зберігати протягом місяця після набуття чинності заборони – до 1 жовтня.

Нагадаємо, у липні в Україні набули чинності обмеження на продаж ароматизованих сигарет, тютюну, електронних сигарет, рідини до електронних сигарет, сигаретних упаковок з неналежним маркуванням. Порушникам загрожує штраф від 20 тис. до 50 тис. грн.

Програма єОселя стає доступнішою для молоді

Уряд змінив умови доступного іпотечного кредитування за програмою єОселя. Нові правила передбачають зниження розміру першого внеску для окремих категорій громадян, зокрема:

мінімальний перший внесок для позичальників віком до 25 років зменшується з 20% до 10% (для громадян від 26 років ставка залишається на рівні 20%);

(для громадян від 26 років ставка залишається на рівні 20%); військовослужбовці за контрактом, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники, які взяли кредит на 20 років, перші 10 років платитимуть 3%, надалі пільгова ставка складе 6%;

для ветеранів війни, учасників бойових дій, ВПО і громадян, які не мають власного житла більше нормативної площі, перші 10 років ставка дорівнюватиме 7%, потім – 10%;

предметом іпотеки можуть бути майнові права на будинок, що будується (новобудови, оформлені за новим законодавством, автоматично підключаються до програми).

Постанова Кабміну про нові умови програми єОселя набере чинності 19 вересня 2024.

Нововведення від "Укрзалізниці"

Поїзди Інтерсіті+ Київ-Одеса курсуватимуть впродовж усього року, а не лише влітку. "Укрзалізниця" запроваджує рейс на постійній основі з 6 вересня.

Поїзд №763/764 вирушатиме зі столиці щосереди, щоп'ятниці та щонеділі о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28;

У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме щочетверга, щосуботи та щопонеділка о 06:10 та прибуватиме в Київ о 13:49.

Також варто додати, що з 1 вересня 2024 старий сайт "Укрзалізниці" для купівлі та резервування квитків припинить роботу. Його функціонал перейде до нового сайту﻿ та мобільного застосунку.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Урядового порталу, Міністерства соціальної політики, Міносвіти та науки, Мінреінтеграції, публікація "Укрінформ" із заявою з брифінгу Ірини Верещук, публікації пресслужби "Укрзалізниці", допис на Facebook-сторінці ДонОДА, проєкт закону № 11256-2, текст закону № 3553-ІХ, постанова Кабміну № 939, публікація Східного міжрегіонального управління ДПС.