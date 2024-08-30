Акцизы на топливо, выплаты ВПЛ, новые правила в школах: что изменится с 1 сентября

С сентября 2024 в Украине планируется повышение акцизов на топливо. Со стартом учебного года школьников ждут нововведения. Для переселенцев истекает срок предоставления денежной помощи, но ряду категорий выплаты продлят, сообщает РБК-Украина.

Подробнее о важных изменениях сентября – в материале.

Повышение акцизов на топливо

Недавно принятые изменения в Налоговый кодекс предполагают рост ставок акциза на топливо в Украине для приближения их к европейскому уровню.

Повышение будет поэтапным в течение 4-х лет: должно начаться 1 сентября 2024 и продлиться до 1 января 2028.

Таким образом, со следующего месяца:

ставки акциза на бензин вырастут с 213,5 евро до 242,6 евро;

ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро;

ставки на автогаз вырастут с 52 до 148 евро.

По оценке Нацбанка Украины, повышение акцизных ставок повлечет за собой рост цен на топливо до конца 2024 года более чем на 9%.

При этом с 1 сентября эксперты не ожидают существенных изменений стоимости бензина и дизеля.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн пояснил, что в последнее время закупочные цены в мире упали, поэтому есть возможность компенсировать в стоимости поднятие налога. В то же время он предположил, что стоимость автогаза несколько вырастет, ведь уровень поднятия акциза на него будет выше.

Следует отметить, что принятый законопроект по акцизному налогу еще ожидает подписания президентом Украины.

Денежная помощь ВПЛ: кому продлят

В следующем месяце заканчивается период выплат денежной компенсации на проживание внутренне перемещенным лицам в Украине. Напомним, в марте правительство установило срок получения помощи ВПЛ на полгода (до 1 сентября 2024) и ввело новые правила назначения выплат.

Как заявила министр по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий Ирина Верещук, ВПЛ продолжат получать помощь и в дальнейшем после 1 сентября.

Речь идет о таких категориях переселенцев:

которым автоматически продлили выплаты в феврале-марте 2024 (пенсионеры с пенсией до 9444 грн, лица с инвалидностью 1 и 2 группы, дети-сироты);

которые подавали заявление на продление или назначение помощи (ВПЛ, которые ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, не имеют доходов и зарегистрированы в центре занятости или имеют низкие доходы).

Отметим, переселенцы в Украине получают ежемесячные выплаты от государства в размере 3 тыс. грн – на несовершеннолетних или лиц с инвалидностью, 2 тыс. грн – на взрослых. Правительство уже несколько раз меняло правила получения пособия и условия его отмены.

Приостановка выплат по программе "Прихисток"

С начала полномасштабной войны владельцы домохозяйств, временно приютивших внутренне перемещенных лиц в собственных домах, получали ежемесячную денежную компенсацию в размере 450 грн за человека (900 грн зимой) по программе "Прихисток".

Как сообщили в Донецкой областной госадминистрации, с 1 сентября 2024 выплаты по этой программе будут приостановлены в связи с окончанием действия договоров Минреинтеграции с международными партнерами и исчерпанием средств доноров проекта "Прихисток".

Однако правительство продолжит переговоры с международными партнерами о предоставлении таких выплат в будущем. В настоящее время в госбюджете средства для программы "Прихисток" для частных домохозяйств не предусмотрены, но рассматривается возможность продления проекта в 2025 году.

Учебный год по новым правилам

Учебный год в украинских школах начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025. Такой график рекомендовало Министерство образования и науки вместе с несколькими важными нововведениями:

количество учащихся в начальных классах не должно превышать 24 человека, в остальных классах – 30 человек;

вводится разделение классов на группы для изучения отдельных предметов, если в классе более 27 учащихся;

новые образовательные программы для 5-9 классов с созданием резерва часов для изучения предметов, которые можно перераспределить между разными дисциплинами;

обновление системы оценки знаний с введением "Свидетельства достижений" учащегося;

обновление предмета "Защита Украины", который будет включать изучение современных военных технологий и практические занятия по стрелковой подготовке, ориентировании на местности, тактической медицине.

Кроме того, с сентября в украинских школах приступят к работе офицеры службы образовательной безопасности.

Они будут обеспечивать правопорядок в школах, патрулировать территорию, предотвращать правонарушения, а также контролировать пропускной режим, чтобы исключить доступ посторонних лиц или подозрительных предметов, которые могут угрожать безопасности детей.

Больше о главных новациях в образовательном процессе можно прочесть в отдельном материале.

Ограничение продажи товаров с никотином

Очередной этап ограничений на продажу никотинсодержащих изделий в Украине начинается с 1 сентября 2024.

Товары с никотином для орального применения, будет запрещено ввозить, транспортировать, хранить и реализовать на территории Украины без наличия акцизной марки.

Речь идет о продукции с классификатором УКТ ВЭД 2404 91 90 00 (продукты для орального применения, содержащие табак, восстановленный табак, никотин, заменители табака или никотина, предназначенные для вдыхания без горения; другие никотинсодержащие продукты). К примеру, снюсы.

Остатки никотинсодержащих изделий, которые были произведены или ввезены в Украину до 1 сентября 2024 и не имеют акцизных марок, разрешено продавать, транспортировать и хранить в течение месяца после вступления в силу запрета – до 1 октября.

Напомним, в июле в Украине вступили в силу ограничения на продажу ароматизированных сигарет, табака, электронных сигарет, жидкости для электронных сигарет, сигаретных упаковок с ненадлежащей маркировкой. Нарушителям грозит штраф от 20 до 50 тыс. грн.

Программа єОселя становится доступнее для молодежи

Правительство изменило условия доступного ипотечного кредитования по программе єОселя. Новые правила предусматривают снижение размера первого взноса для отдельных категорий граждан, в частности:

минимальный первый взнос для заемщиков в возрасте до 25 лет уменьшается с 20% до 10% (для граждан от 26 лет ставка остается на уровне 20%);

(для граждан от 26 лет ставка остается на уровне 20%); военнослужащие по контракту, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники, взявшие кредит на 20 лет, первые 10 лет будут платить 3%, в дальнейшем льготная ставка составит 6%;

для ветеранов войны, участников боевых действий, ВПЛ и граждан, не имеющих собственного жилья больше нормативной площади, первые 10 лет ставка будет равна 7%, затем – 10%;

предметом ипотеки могут быть имущественные права на строящийся дом (новостройки, оформленные по новому законодательству, автоматически подключаются к программе).

Постановление Кабмина о новых условиях программы єОселя вступит в силу 19 сентября 2024.

Нововведения от "Укрзализниці"

Поезда Интерсити+ Киев-Одесса будут курсировать в течение всего года, а не только летом. "Укрзализниця" вводит рейс на постоянной основе с 6 сентября.

Поезд №763/764 будет отправляться из столицы каждую среду, пятницу, воскресенье в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28;

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться каждый четверг, субботу и понедельник в 06:10 и прибывать в Киев в 13:49.

Также стоит добавить, что с 1 сентября 2024 старый сайт "Укрзализниці" для покупки и резервирования билетов прекратит работу. Его функционал перейдет на новый сайт﻿ и мобильное приложение.

При подготовке материала использовались: данные Правительственного портала, Министерства социальной политики, Минобразования и науки, Минреинтеграции, публикация "Укринформ" с заявлением с брифинга Ирины Верещук, публикации пресс-службы "Укрзализниці", сообщение на Facebook-странице ДонОГА, проект закона № 11256-2, текст закона №3553-ІХ, постановление Кабмина №939, публикация Восточного межрегионального управления ГНС.