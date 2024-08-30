ISW: Влада РФ створює нові загони тероборони для відвоювання Курщини

Російська влада створює нові добровольчі загони територіальної оборони, щоб захистити Курську область, повідомляє Українська правда.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що це підкреслює небажання очільника Росії Володимира Путіна більш серйозно протидіяти Курській операції за допомогою мобілізації через ризики суспільного невдоволення або масштабних передислокацій.

В.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов публічно оголосив 29 серпня про створення добровольчого загону "БАРС-Курськ" і заявив, що основною функцією загону буде "забезпечення безпеки" в Курській області.

Смирнов заявив, що загін співпрацюватиме з російськими військовими і штабом контртерористичної операції, які здійснюють нагляд за поточними діями Росії в Курській області, а також надаватиме гуманітарну підтримку жителям прикордонних населених пунктів.

Він також сказав, що добровольці підпишуть шестимісячні контракти, пройдуть навчання і отримають будь-яку "необхідну" зброю для виконання своїх обов'язків. Влада Курської області опублікувала оголошення про набір до загону 24 серпня.

Речник Харківського угруповання українських військ полковник Віталій Саранцев повідомив, що російська влада також формує загони "БАРС-Брянськ" і "БАРС-Бєлгород", і що ці три загони надаватимуть підтримку Північному угрупованню російських військ. За оцінками Саранцева, загалом до складу трьох загонів увійде 4 921 доброволець.

Формування цих нових добровольчих загонів БАРС (Бойовий резерв армії Росії) відповідає очевидній стратегії Кремля, спрямованій на уникнення передислокації досвідчених або боєздатних підрозділів, які беруть участь у бойових діях на Покровському або Торецькому напрямках, до Курської області через побоювання щодо уповільнення темпів російських наступальних операцій на цих більш пріоритетних напрямках.