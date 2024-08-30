ISW: Власти РФ создают новые отряды теробороны для отвоевания Курщины

Российские власти создают новые добровольческие отряды территориальной обороны, чтобы защитить Курскую область, сообщает Украинская правда.

Аналитики Институт изучения войны (ISW) отметили, что это подчеркивает нежелание главы России Владимира Путина более серьезно противодействовать Курской операции с помощью мобилизации из-за рисков общественного недовольства или масштабных передислокаций.

И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов публично объявил 29 августа о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск" и заявил, что основной функцией отряда будет "обеспечение безопасности" в Курской области.

Смирнов заявил, что отряд будет сотрудничать с российскими военными и штабом контртеррористической операции, которые осуществляют надзор за текущими действиями России в Курской области, а также оказывать гуманитарную поддержку жителям приграничных населенных пунктов.

Он также сказал, что добровольцы подпишут шестимесячные контракты, пройдут обучение и получат любое "необходимое" оружие для выполнения своих обязанностей. Власти Курской области опубликовали объявление о наборе в отряд 24 августа.

Представитель Харьковской группировки украинских войск полковник Виталий Саранцев сообщил, что российские власти также формируют отряды "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород", и что эти три отряда будут оказывать поддержку Северной группировке российских войск. По оценкам Саранцева, всего в состав трех отрядов войдет 4 921 доброволец.

Формирование этих новых добровольческих отрядов БАРС (Боевой резерв армии России) соответствует очевидной стратегии Кремля, направленной на избежание передислокации опытных или боеспособных подразделений, участвующих в боевых действиях на Покровском или Торецком направлениях, в Курскую область из-за опасений замедления темпов российских наступательных операций на этих более приоритетных направлениях.