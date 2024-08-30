Курс валют НБУ на 30 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 30 серпня 2024 року
Курс долара , порівняно з 29 серпня, знизився на 6 коп. до 41.1901 за 1 долар.
Євро подешевшав на 17 коп. до 45.7045 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 54.3009 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 8 коп. до 48.8034 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.6572 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.190 100
|EUR
|Євро
|45.704 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.300 900
|CHF
|Швейцарський франк
|48.803 400
|PLN
|Польський злотий
|10.657 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.