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Курс валют НБУ на 30 серпня

Курс валют НБУ на 30 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 30 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 29 серпня, знизився на 6 коп. до 41.1901 за 1 долар.

Євро подешевшав на 17 коп. до 45.7045 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 54.3009 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 8 коп. до 48.8034 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.6572 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.190 100 --0.0607
EUR Євро 45.704 500 --0.1746
GBP Фунт стерлінгів 54.300 900 --0.1914
CHF Швейцарський франк 48.803 400 --0.0806
PLN Польський злотий 10.657 200 --0.0196

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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