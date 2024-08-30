Курс валют НБУ на 30 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 30 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 29 серпня, знизився на 6 коп. до 41.1901 за 1 долар.

Євро подешевшав на 17 коп. до 45.7045 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 54.3009 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 8 коп. до 48.8034 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.6572 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.190 100 EUR Євро 45.704 500 GBP Фунт стерлінгів 54.300 900 CHF Швейцарський франк 48.803 400 PLN Польський злотий 10.657 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.