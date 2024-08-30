Курс валют НБУ на 30 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 30 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 29 августа, снизился на 6 коп до 41.1901 за 1 доллар.
Евро подешевел на 17 коп до 45.7045 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 54.3009 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 48.8034 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.6572 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.190100
|EUR
|Евро
|45.704500
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.300900
|CHF
|Швейцарский франк
|48.803400
|PLN
|Польский злотый
|10.657200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.