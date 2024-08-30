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Курс валют НБУ на 30 августа

Курс валют НБУ на 30 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 30 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 августа, снизился на 6 коп до 41.1901 за 1 доллар.

Евро подешевел на 17 коп до 45.7045 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 54.3009 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 48.8034 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.6572 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.190100 --0.0607
EUR Евро 45.704500 --0.1746
GBP Фунт стерлингов 54.300900 --0.1914
CHF Швейцарский франк 48.803400 --0.0806
PLN Польский злотый 10.657200 --0.0196

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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