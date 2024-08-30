Курс валют НБУ на 30 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 30 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 августа, снизился на 6 коп до 41.1901 за 1 доллар.

Евро подешевел на 17 коп до 45.7045 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 54.3009 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 48.8034 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.6572 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.190 100 EUR Евро 45.704 500 GBP Фунт стерлингов 54.300 900 CHF Швейцарский франк 48.803 400 PLN Польский злотый 10.657 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.