США замовили ракети Javelin на 1,3 млрд доларів: частину отримає Україна

Армія США замовила ракети Javelin на суму на суму 1,3 мільярда доларів США, що є найбільшим однорічним контрактом на виробництво Javelin на сьогодні. Про це йдеться у повідомленні спільного підприємства виробників, повідомляє Голос Америки.

Понад 4000 ракет Javelin з цього контракту відправляються в Україну для поповнення запасів.

Виробники, компанії Lockheed Martin та Raytheon повідомляють, що ця угода є частиною контракту на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг, який було укладено в травні 2023 року. Цей багаторічний контракт може сягнути 7,2 мільярда доларів США на виробництво "невизначеної кількості" ракет між 2023 і 2026 роками.

Виробники повідомляють, що цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Згідно з повідомленням, планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

"Зараз, як ніколи, Javelin визнано найефективнішою, перевіреною в боях системою протиброньової зброї у світі" , — сказав Енді Амаро, президент JJV і програмний директор Javelin у компанії Raytheon.

Спільне підприємство повідомляє, що має понад 25 міжнародних клієнтів по всьому світу і досі виробило понад 50 000 ракет Javelin і понад 12 000 командних пускових установок багаторазового використання.

Ракети Javelin входять у переважну більшість пакетів американської допомоги. Зокрема, останній пакет допомоги, про який було оголошено 23-го серпня, включав понад 10 000 протиброньових систем Javelin.

Перша партія ракет Javelin надійшли в Україну ще перед початком повномасштабного вторгнення і українські війська активно застосовували ці ракети у ближньому бою проти російських танкових колон.