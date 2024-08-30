США заказали ракеты Javelin на 1,3 млрд долларов: часть получит Украина

Армия США заказала ракеты Javelin на сумму на сумму 1,3 миллиарда долларов США, что является самым годовым контрактом на производство Javelin на сегодняшний день. Об этом говорится в сообщении совместного предприятия изготовителей, сообщает Голос Америки.

Более 4000 ракет Javelin по этому контракту отправляются в Украину для пополнения запасов.

Производители, компании Lockheed Martin и Raytheon сообщают, что это соглашение является частью контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг, заключенного в мае 2023 года. Этот многолетний контракт может составить 7,2 миллиарда долларов США на производство "неопределенного количества" ракет между 2023 и 2026 годами.

Производители сообщают, что настоящий контракт предусматривает закупку систем вооружения Javelin и поддержку производства для армии США. Согласно сообщению, планируется увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год до конца 2026 года.

"Сейчас как никогда Javelin признан самой эффективной, проверенной в боях системой противоброневого оружия в мире" , - сказал Энди Амаро, президент JJV и программный директор Javelin в компании Raytheon.

Совместное предприятие сообщает, что имеет более 25 международных клиентов по всему миру и до сих пор произвело более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 командных пусковых установок многоразового использования.

Ракеты Javelin входят в большинство пакетов американской помощи. В частности, последний пакет помощи, о котором был объявлен 23 августа, включал более 10 000 противоброневых систем Javelin.

Первая партия ракет Javelin поступила в Украину еще перед началом полномасштабного вторжения и украинские войска активно применяли эти ракеты в ближнем бою против российских танковых колонн.