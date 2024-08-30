Російський авіаудар по підприємству в Сумах: відомо про 9 поранених

Дев’ять людей дістали поранення у результаті російського авіаудару по підприємству у місті Суми вночі 30 серпня; станом на ранок триває ліквідація наслідків пожежі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська обласна прокуратора у Facebook.

"30 серпня близько 01:30 ночі, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі".

Повідомляється що за цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

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