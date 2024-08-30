Российский авиаудар по предприятию в Сумах: известно о 9 раненых

Девять человек получили ранения в результате российского авиаудара по предприятию в городе Сумы ночью 30 августа; по состоянию на утро продолжается ликвидация последствий пожара, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратора в Facebook.

"30 августа около 01:30 ночи… враг нанес авиаудар по предприятию в г. Сумы. В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара".

Сообщается, что по данному факту проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.

Прокуроры с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

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