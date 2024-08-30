ППО збила 12 "Шахедів", ще чотири впали самостійно – Повітряні сили

У ніч на 30 серпня російські війська вдарили по Україні "Шахедами" та балістичною ракетою. Сили протиповітряної оборони збили 12 безпілотників Shahed, ще чотири – впали самостійно.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього окупанти застосували 18 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ) та балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.

"У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА «Shahed-131/136», чотири – локаційно втрачені (упали самостійно). Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях" , – йдеться в повідомленні.

Залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.