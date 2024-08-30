ПВО сбила 12 "Шахедов", еще четыре упали самостоятельно – Воздушные силы

В ночь на 30 августа российские войска ударили по Украине "Шахедами" и баллистической ракетой. Силы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников Shahed, еще четыре упали самостоятельно.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего оккупанты применили 18 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарского и Курского (РФ) и баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

"В результате противовоздушного боя сбиты 12 ударных БпЛА «Shahed-131/136», четыре – локационно потеряны (упали самостоятельно). Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях" , – говорится в сообщении.

Привлекались авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.