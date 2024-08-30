Польська опозиція розкритикувала Кулебу за згадку про операцію "Вісла"

Політики з попередньої партії влади "Право і справедливість" у Польщі відреагували низкою обурених коментарів на слова очільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо питання ексгумацій та операції "Вісла" під час панельної дискусії. Про це пише Rzeczpospolita.

Причиною обурення стали слова Кулеби у рамках панельної дискусії на події Campus Polska Przyszłości в Ольштині, де він був разом з польським колегою Радославом Сікорським.

Під час сесії питань-відповідей з аудиторії запитали, якими обидва міністри бачать способи знизити напругу в історичних питаннях, що продовжуються отруювати відносини України та Польщі.

Радослав Сікорський у своїй відповіді сказав, що можна "або турбуватися про те, що сусіди завдали одне одному у минулому, і таких тем завжди вистачатиме, або ж подумати, як запобігати подібному у майбутньому та боротися зі спільним ворогом".

Він додав, що, на його думку, вони з Кулебою своєю роботою інвестують у майбутнє польсько-українських відносин.

Кулеба у своїй відповіді зазначив, що польсько-українське минуле бувало непростим, а Росія не втрачає нагоди роздмухувати такі історичні питання у своїх інтересах.

Після того Кулебу спитали, коли Україна зніме заборону на ексгумацію загиблих під час подій на Волині 1943-45 років, зауваживши також, що пошуки колишніх солдатів Вермахту ведуться.

Кулеба у відповідь запитав, чи цей слухач пам’ятає про операцію "Вісла" 1947 року з примусового переселення українців в іншу частину Польщі, частина з яких так опинилися зокрема в Ольштині, та сказав про території, які охоплювала операція, як українські землі.

"Ми можемо піти глибоко в історію та почати пригадувати усе погане, що поляки зробили українцям, а українці – полякам. Давайте залишимо ці питання історикам" , – сказав Кулеба.

Він продовжив, що вони з Сікорським обговорювали питання ексгумацій та що Україна не проти надати дозвіл, але має свої прохання до польської влади щодо вшанування пам’яті українців, і тоді теж зробить зустрічний крок.

"Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав території Люблінщини, Підкарпаття і Малопольщі "українськими територіями", це безпрецедентно" , – обурилася колишня прем’єрка від "ПіС" Беата Шидло, додавши, що це виглядає як зневага після всієї допомоги, яку надала Польща.

"Пане Кулебо, ви робите не просто неправильно, ви робите дурниці" , – додала вона.

Депутат "ПіС" Януш Ковальський назвав слова Кулеби "скандальними і ревізіоністськими" та заявив, що українському міністру варто заборонити в’їзд до Польщі, а Варшава мала би зробити питання ексгумацій темою номер один у відносинах з Києвом. Він також накинувся на Сікорського за те, що той не відреагував на слова Кулеби і такою поведінкою "принизив Польщу".

Колишній речник МЗС Польщі за попередньої влади Лукаш Ясіна заявив, що Україна "забагато робить, щоб налаштувати поляків проти себе", а польська влада повинна мати підтримку суспільства для того, щоб допомагати Україні.

"Нам час почати серйозну, не емоційну дискусію про майбутнє польсько-українських відносин. Без крайнощів" , – додав він.

Мер Хелма Якуб Банашек, також представник "ПіС", заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде".