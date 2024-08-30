Польская оппозиция раскритиковала Кулебу за упоминание об операции "Висла"

Политики из предыдущей партии власти "Право и справедливость" в Польше отреагировали рядом возмущенных комментариев на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по вопросу эксгумаций и операции "Висла" во время панельной дискуссии. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Причиной возмущения стали слова Кулебы в рамках панельной дискуссии на событии Campus Polska Przyszłości в Ольштыне, где он был вместе с польским коллегой Радославом Сикорским.

Во время сессии вопросов-ответов из аудитории спросили, какими оба министра видят способы снизить напряжение в исторических вопросах, которые продолжают отравлять отношения Украины и Польши.

Радослав Сикорский в своем ответе сказал, что можно "или беспокоиться о том, что соседи нанесли друг другу в прошлом, и таких тем всегда будет хватать, или же подумать, как предотвращать подобное в будущем и бороться с общим врагом".

Он добавил, что, по его мнению, они с Кулебой своей работой инвестируют в будущее польско-украинских отношений.

Кулеба в своем ответе отметил, что польско-украинское прошлое бывало непростым, а Россия не упускает возможности раздувать такие исторические вопросы в своих интересах.

После того Кулебу спросили, когда Украина снимет запрет на эксгумацию погибших во время событий на Волыни 1943-45 годов, отметив также, что поиски бывших солдат Вермахта ведутся.

Кулеба в ответ спросил, помнит ли этот слушатель об операции "Висла" 1947 года по принудительному переселению украинцев в другую часть Польши, часть из которых так оказались в частности в Ольштыне, и сказал о территориях, которые охватывала операция, как украинских землях.

"Мы можем уйти глубоко в историю и начать вспоминать все плохое, что поляки сделали украинцам, а украинцы – полякам. Давайте оставим эти вопросы историкам" , – сказал Кулеба.

Он продолжил, что они с Сикорским обсуждали вопрос эксгумаций и что Украина не против предоставить разрешение, но имеет свои просьбы к польским властям о почтении памяти украинцев, и тогда тоже сделает встречный шаг.

"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал территории Люблинщины, Подкарпатья и Малопольши "украинскими землями", это беспрецедентно" , – возмутилась бывшая премьер от "ПиС" Беата Шидло, добавив, что это выглядит как пренебрежение после всей помощи, которую предоставила Польша.

"Господин Кулеба, вы делаете не просто неправильно, вы делаете глупости" , – добавила она.

Депутат "ПиС" Януш Ковальский назвал слова Кулебы "скандальными и ревизионистскими" и заявил, что украинскому министру следует запретить въезд в Польшу, а Варшава должна была бы сделать вопрос эксгумаций темой номер один в отношениях с Киевом. Он также набросился на Сикорского за то, что тот не отреагировал на слова Кулебы и таким поведением "унизил Польшу".

Бывший представитель МИД Польши при предыдущей власти Лукаш Ясина заявил, что Украина "слишком много делает, чтобы настроить поляков против себя", а польская власть должна иметь поддержку общества для того, чтобы помогать Украине.

"Нам пора начать серьезную, не эмоциональную дискуссию о будущем польско-украинских отношений. Без крайностей" , – добавил он.

Мэр Хелма Якуб Банашек, также представитель "ПиС", заявил, что имеет большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет".