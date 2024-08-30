Макрон захистив рішення про надання Дурову громадянства Франції

Президент Франції Емманюель Макрон захистив рішення щодо надання французького громадянства засновнику Telegram Павлу Дурову, яке той отримав у 2021 році. Заяву французького президента наводить Le Figaro, повідомляє Європейська правда.

Дуров отримав французьке громадянство за спеціальною процедурою, передбаченою для тих, хто, як вважають, зробив особливий внесок у розвиток Франції.

Макрон зазначив, що "повністю підтримує" рішення щодо надання Дурову громадянства Франції.

Це рішення є частиною "повністю прийнятої стратегії", що стосується "жінок і чоловіків", які "докладають зусиль для вивчення французької мови" та "відзначаються у світі", додав він.

Президент також додав, що йому нічого було не відомо про візит Дурова до Франції.

Нагадаємо, у Франції ввечері 24 серпня затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Офіційно ситуацію не коментували майже дві доби, після чого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram не має під собою політичних підстав.