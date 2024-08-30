Макрон защитил решение о предоставлении Дурову гражданства Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон защитил решение о предоставлении французского гражданства основателю Telegram Павлу Дурову, которое тот получил в 2021 году. Заявление французского президента приводит Le Figaro, сообщает Европейская правда.

Дуров получил французское гражданство по специальной процедуре, предусмотренной для тех, кто, как считают, сделал особый вклад в развитие Франции.

Макрон отметил, что "полностью поддерживает" решение о предоставлении Дурову гражданства Франции.

Это решение является частью "полностью приемлемой стратегии", касающейся "женщин и мужчин", которые "прилагают усилия для изучения французского языка" и "отмечены в мире", добавил он.

Президент также добавил, что ему ничего не было известно о визите Дурова во Францию.

Напомним, во Франции вечером 24 августа задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.