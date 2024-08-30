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Ізраїль призупинить бої у Газі заради вакцинації дітей від поліомієліту

Ізраїль призупинить бої у Газі заради вакцинації дітей від поліомієліту
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я на Західному березі Йордану та у Газі Рік Піперкорн заявив про досягнення домовленості з Ізраїлем щодо проведення вакцинації від поліомієліту у зоні бойових дій, повідомляє Лівий берег.

Як пише CNN, діти зможуть отримати щеплення під час серії із трьох триденних павз у війні, які заплановані у вересні. Спершу вакцини запропонують населенню центральної Гази, а згодом півдня та півночі Смуги. Оскільки у ВООЗ не впевнені, що встигнуть провести щеплення всім охочим, план передбачає один додатковий день перемир'я у кожній зоні. 

Представник політичного бюро ХАМАСу Басем Наїм підтримав проведення вакцинації та заявив, що угруповання співпрацюватиме з міжнародними організаціями щодо цього питання. 

За інформацією ВООЗ, після початку війни рівень охоплення населення щепленнями від поліомієліту впав до 80%. Для запобігання епідемії рекомендовано вакцинувати не менше 90% людей. 

Джерела CNN стверджують, що "перемир'я на вакцинацію" було одним із пунктів перемовин між прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Єрусалима.

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