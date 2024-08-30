Израиль приостановит бои в Газе ради вакцинации детей от полиомиелита

Представитель Всемирной организации здравоохранения на Западном берегу Иордана и в Газе Рик Пиперкорн заявил о достижении договоренности с Израилем о проведении вакцинации от полиомиелита в зоне боевых действий, сообщает Левый берег.

Как пишет CNN, дети смогут привиться во время серии из трех трехдневных пауз в войне, которые запланированы в сентябре. Сначала вакцины предложат населению центральной Газы, а затем юга и севера Смуги. Поскольку в ВОЗ не уверены, что успеют провести прививку всем желающим, план предусматривает один дополнительный день перемирия в каждой зоне.

Представитель политического бюро ХАМАС Басем Наим поддержал проведение вакцинации и заявил, что группировка будет сотрудничать с международными организациями по этому вопросу.

По информации ВОЗ, после начала войны уровень охвата населения прививками от полиомиелита упал до 80%. Для предотвращения эпидемии рекомендуется вакцинировать не менее 90% людей.

Источники CNN утверждают, что "перемирие на вакцинацию" было одним из пунктов переговоров между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Иерусалим.