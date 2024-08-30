Боротьбу з обходом санкцій ЄС має почати з себе – Боррель

Обминання санкцій ЄС проти Росії, як країни-агресора, залишається нагальною проблемою, але боротьбу проти такого явища країни ЄС мають розпочинати вдома, в Європі, із контролю за діяльністю власних європейських компаній. Про це у Брюсселі під час пресконференція за підсумками неформальної Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

"Важко пояснити збільшення експорту з Європи до деяких країн на сході та на півдні, які є близькими до Росії. При цьому "апетит" на європейські товари почав "ракетний" зліт відразу після початку війни, та збільшувався щодня без належного пояснення. Це було проявом обходження санкцій, що стояли за таким зростанням.

Тож ми маємо знайти важелі впливу на європейські компанії, а не лише накладати санкції на компанії третіх країн, почати дивитися на самих себе. Оскільки боротьба з обминанням санкцій має починатися вдома" , - наголосив високий представник ЄС.

Він зауважив, що під час неформального обговорення європейські міністри отримали «жорстку картину» в контексті обминання санкцій.