Борьбу с обходом санкций ЕС должен начать с себя – Боррель

Обход санкций ЕС против России, как страны-агрессора, остается насущной проблемой, но борьбу против такого явления страны ЕС должны начинать дома, в Европе, с контроля за деятельностью собственных европейских компаний. Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформального Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

"Трудно объяснить увеличение экспорта из Европы в некоторые страны на востоке и на юге, близкие к России. При этом "аппетит" на европейские товары начал "ракетный" взлет сразу после начала войны, и увеличивался ежедневно без должного объяснения. Это было проявлением обхождения санкций, стоявших за таким ростом.

Мы должны найти рычаги влияния на европейские компании, а не только налагать санкции на компании третьих стран, начать смотреть на самих себя. Поскольку борьба с обходом санкций должна начинаться дома", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он отметил, что во время неформального обсуждения европейские министры получили "жесткую картину" в контексте обхода санкций.